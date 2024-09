La marea rossa che invade la pista, Charles Leclerc ebbro di gioia che si scatta un selfie incorniciato da migliaia di tifosi festanti, il tutto esaurito in Fan Zone, il successo degli eventi di contorno. Scatti di una domenica indimenticabile per i tifosi della Ferrari e per Monza. Red Passion, recita la pubblicità di un noto aperitivo nato – guarda caso – a una manciata di chilometri dall’autodromo. E allora non vogliamo pensare nemmeno per un secondo che questo entusiasmo possa virare in timore di perdere l’appuntamento con – lo diciamo a gran voce – il Gran Premio più bello della Formula 1. Le parti in trattativa, quindi, accelerino per arrivare alla bandiera a scacchi da vincitori, rinnovando il contratto che lega Monza al Mondiale. Il popolo del Cavallino se lo merita.