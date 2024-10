La moltiplicazione dei polli

Giannasi passa di mano. Lo storico girarrosto di Porta Romana, baluardo di piazza Bruno Buozzi dal 1967, è stato acquisito dal Gruppo Finiper Canova, società che gestisce vari supermercati e brand della ristorazione. Si chiude un’epoca, come di dice in questi casi, e che epoca.

Tuttavia, parlare di chiusura può essere fuorviante. Perché Giannasi non lascia, e nemmeno raddoppia: moltiplica. Da quel che si è appreso, infatti, i nuovi proprietari intendono sfruttare il brand aprendo diversi chioschi Giannasi, probabilmente proprio nei pressi dei supermercati del gruppo.

Non sarà la stessa cosa, certo, così si perde quel senso di artigianalità e unicità che da quasi 60 anni caratterizza la pausa pranzo in Porta Romana. Ma perlomeno il pollo è salvo (per così dire).