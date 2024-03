Miscela sbagliata

Il vecchio trucco di allungare con l’acqua non sarà particolarmente elegante, ma è tutto sommato innocuo, se utilizzato in cucina. Chi non ha mai “allungato il bordo”, pratica talmente diffusa da diventare un modo di dire? Le cose già cambiano se parliamo di vino, a maggior ragione se a farlo è il produttore/imbottigliatore; una truffa in piena regola. Figurarsi poi se usciamo dall’agroalimentare per buttarci sui carburanti. E’ successo infatti che a Cuggiono, ben 30 automobilisti sono rimasti a piedi perché la benzina era annacquata. Il distributore si è rivolto alla compagnia, che a sua volte ha girato la questione al fornitore. E’ lì, pare, che sia avvenuto il fattaccio. Praticamente alla sorgente.