Il riscatto dell’aperitivino

Il riscattino dell’aperitivino, del risottino, del sushino: il riscatto di Milano. La Madonnina svetta dal Duomo ma non sta certo coi man in man e tallona la Capitale nella sfida a chi attrae più turisti. Ebbene sì, pare che dopo Roma, Milano sia la seconda città più ambita dai turisti in Italia per questo luglio 2023. Chi l’avrebbe mai detto che un giorno si sarebbe giocato questo derby tra “uè” e “ahò”. Ma forse anche i nostri connazionali hanno capito – come da tempo i visitatori stranieri – che all’ombra del Duomo c’è molto da vedere. Milano non ha una bellezza sfacciata, quasi urlata, come Roma; non è aristocratica come Torino né monumentale come Venezia, ma ha il suo perché. Se ne stanno accorgendo anche gli arcinemici romani (si scherza, eh...) che infatti adesso si giocano tutte le carte che hanno, come la panna sul gelato gratis perché “non stamo a Milano”. Sì, va bene, ma voi ce l’avete l’orecchia d’elefante?