Due Milano sotto lo stesso cielo

Due anime e due realtà diverse che più non si può, eppure (con)vivono sotto lo stesso cielo. C'è chi affittando il suo appartamento per la Design Week si porta a casa fino a 7.000 euro e chi ogni giorno si mette in fila da Pane Quotidiano per ricevere pochi euro di cibo per sopravvivere.

Milano è anche questo: ricchi sempre più ricchi e poveri sempre più più poveri.

Due mondi sotto lo stesso cielo che però ha un colore diverso a seconda da dove lo si guarda. Milano è sempre più internazionale anche nelle abissali differenze sociali ed economiche dei suoi cittadini.

Milano, però, è speciale: conquista e attrae il mondo ma è sempre la “Milan col coeur in man”: da Pane Quotidiano alla Caritas sino all'Opera Cardinal c'è una città dai valori antichi, meno fashion e di design, che giorno dopo giorno tende una mano a chi ha bisogno di un aiuto. Perché "Milan l'è un gran Milan" nel bene e nel male.