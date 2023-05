Lo studente stilita

Quante storie. Nove metri quadrati non sono mica pochi. Il dottorando del Politecnico che vive nel loculo in Porta Venezia non ha di che lamentarsi. Intorno al 400 d.C in uno sperduto paesino tra le attuali Siria e Turchia, visse San Simeone, conosciuto in vita come Simeone Stilita, un monaco cristiano che passò 37 anni della sua vita in cima a una colonna alta 15 metri accomodato su una piattaforma di due metri per due. Altro che minilocale in zona Porta Venezia. Simeone, oltretutto, non scese mai. Neanche per sgranchirsi le gambe. Lo studente del Politecnico, se non altro, può evadere. La “scelta abitativa” estrema di Simeone lo rese un esempio per tanti asceti in cerca di vera pace e celebre in tutta la Cristianità: anche i re, armati di una lunga scala, andavano a chiedergli consiglio. Certo, diranno i materialisti, lo stilita aveva l’alloggio gratis, mentre lo studente milanese deve sborsare 620 euro ogni mese. Dettagli. Lo studente può considerarsi fortunato: poco spazio uguale tanta saggezza uguale gloria assicurata. Il tutto a soli 620 euro al mese. Utenze e decenza escluse naturalmente.