La memoria di Milano in una cascina

Il recupero della Cascina Campazzino è una bella notizia per tutta Milano, non solo per chi vive nel quartiere a ridosso del Parco Ticinello, all’estrema periferia sud fra Gratosoglio e Vigentino, all'interno del quale si trova l'edificio ora diroccato. Una buona notizia perché va nella direzione della valorizzazione della zona di Milano sud caratterizzata ancora oggi da vecchie cascine, niente meno che un castello (quello di Macconago, più antico dell'illustre Sforzesco), la campagna del Parco Sud e aziende agricole dov'è ancora possibile oggi comprare il latte crudo, yogurt e formaggi.

A una manciata di chilometri da piazza Duomo e da Montenapoleone c'è un'altra Milano, rurale e dove la memoria del suo profondo legame con la campagna padana e l’acqua è ancora evidente. Nel suo continuo divenire, nella sua “furia” per modernizzarsi, come sappiamo Milano ha sotterrato navigli e fiumi (l’Olona). Milano sud, da Ronchetto sul Naviglio a Chiaravalle, bene o male ne è stata risparmiata. Ecco perché è così importante difenderla, preservarla e valorizzarla, cominciando dalla Campazzino.