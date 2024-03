Biglietto per la cella

Chissà se avevano appena finito di giocare al noto videogame di calcio citato in uno dei più popolari successi dei Club Dogo, in abbinata all’uso di droghe leggere. Parliamo dei fratelli protagonisti del bisticcio che ha portato a scoprire nella loro abitazione 200 grammi di hashish e un bilancino di precisione. Motivo scatenante della lite, terminata con una chiamata alla polizia, è stato proprio il biglietto per uno dei concerti milanesi del gruppo hip-hop fresco di reunion. La vicenda si è conclusa con l’arresto del fratello maggiore. Per il quale non si sono aperte le porte del Forum, ma quelle del carcere.