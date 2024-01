L’immagine di Gianni Rivera

Strana vicenda, quella di Gianni Rivera, deciso a scomodare la Corte europea dei diritti dell’uomo per qualche cimelio esposto al museo dello stadio di San Siro. Quel che sembra normale ai più, ovvero l’omaggio a uno dei campioni più amati della storia rossonera, per il diretto interessato è “utilizzazione abusiva della sua immagine”. In punta di diritto potrebbe anche avere ragione, come aveva stabilito il Tribunale Civile di Milano prima che Appello e Cassazione gli dessero torto, ma il Golden Boy ci scuserà se, a prescindere da come finirà la querelle giudiziaria, la sua ci sembra un’uscita un po’ avventata, più alla Walter Zenga a Italia ‘90 che da Pallone d’oro. Visto che si parla di immagine: quanto giova questa battaglia, all’immagine di Gianni Rivera?