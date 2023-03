Di corsa fra le corsie

Il detto “Durare quanto un gatto in tangenziale” sarebbe potuto calzare a pennello a una coppia di turisti inglesi, sorpresi a correre lungo la Ovest, vestiti di tutto punto con abbigliamento da running. Fortunatamente per i due atleti da carreggiata, sono stati bloccati prima di venire travolti da una vettura o da qualche altro veicolo (o prima di stare male seriamente per la quantità di polveri sottili respirate). Sportivi distratti? Amanti delle sensazioni estreme? Se è quest’ultimo il caso consigliamo loro un'attività altrettanto pericolosa, almeno per i nervi: attraversare la tangenziale in orario di punta. A bordo di un’auto, si badi bene.