Noi, gli “underdog”

Notti Magiche. Per ogni appassionato di calcio le estati vengono scandite dalle grandi manifestazioni: Mondiali e Europei. Poi, quando l’Italia partecipa a questi tornei, la festa è a prescindere dal risultato: la maglia azzurra unisce gli italiani come nient’altro. E anche oggi, le piazze di Milano e di tutta la penisola, si preparano a soffrire e gioire insieme: la Nazionale di Luciano Spalletti ha iniziato il suo percorso a Euro2024 vincendo con qualche sofferenza. Non siamo tra i favoriti ma, solitamente, questo aspetto rappresenta uno stimolo in più per i nostri calciatori. Come nel 2021, quando Roberto Mancini porto il tricolore sul tetto d’Europa contro ogni pronostico. In finale contro l’Inghilterra, a Wembley, casa loro. Quest’anno gli europei si giocheranno in Germania. Stadi e campi che, calcisticamente parlando, riportano a dolci ricordi: Berlino 2006, l’Italia di Lippi si laurea campione del Mondo, anche in questo caso da grande sfavorita. Una Nazionale che, come un calabrone, non sa di non poter volare e lo fa lo stesso.