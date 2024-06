Maxi schermi a Milano per vedere le partite dell’Italia a Euro2024: l’elenco completo

Tornano le notti magiche. A tre anni di distanza dalla notte in cui l’Italia, dopo 53 anni d’attesa, è tornata campione d’Europa a Wembley, contro i padroni di casa dell’Inghilterra, gli azzurri tornano a giocare un grande torneo. Dopo la mancata qualificazione agli ultimi Mondiali, quest’estate gli azzurri dovranno difendere il titolo agli Europei in Germania. Partita d’esordio sabato 15 giugno al Westfalenstadion di Dortmund contro l’Albania. Come da tradizione, Milano si tingerà di azzurro in occasione di ogni match della Nazionale con eventi organizzati ad hoc e soprattutto diversi maxi schermi per seguire la partita vivendo un’atmosfera da stadio.

Il villaggio dello sport, stazione Centrale

La stazione Centrale di Milano in occasione di Euro2024 cambia look. Da giovedì 13 giugno aprirà le porte al pubblico SenStation Summer in piazza Duca d’Aosta, la grande area che trasformerà l’area davanti alla Stazione in un villaggio dedicato allo sport. Nel piazzale, oltre al maxi schermo dove saranno trasmesse tutte le partite di Euro2024 (ovviamente comprese quelle degli azzurri), ci sarà anche un skate park dove andrà in scena la Hero Battle Cup, la prima delle due tappe italiane della Coppa del Mondo di pattinaggio inline freestyle. All’interno di Sensation Summer si troverà anche Casa Azzurri: un ampio spazio dedicato ai tifosi italiani con una mostra immersiva sulla storia della Nazionale “Azzurri Experience" e un’area food & beverage.

Foodball Club all’Ippodromo di San Siro

Il collettivo di cuochi Chef in camicia presenta #FoodBallClub, 12 serate evento per sostenere gli Azzurri durante gli Europei di calcio. A partire dal 15 giugno, in occasione della prima partita dell’Italia, e per 12 serate fino alla finale, l’ippodromo SNAI San Siro si trasformerà in un punto di ritrovo per chi ama il buon cibo, il calcio e il divertimento. Ovviamente non mancheranno i maxi schermi dove seguire le partite. Attività previste anche nel post partita con giochi e dj set fino alle 2 di notte.

Magazzini Generali, via pietrasanta

La celebre location della night life milanese cambia veste in occasione degli Europei. Ai magazzini generali infatti verrà trasmesso solo il primo match degli azzurri, quello di sabato 15 contro l’Albania. Per accedere consigliata la prenotazione (possibile tramite Eventbride) dato che i posti disponibili saranno solo 1000. In un periodo in cui il meteo non lascia respiro con piogge ogni sera, l’opzione di un maxischermo al chiuso non è da sottovalutare.

Peri i primi 200 prenotati: 15€ drink+aperitivo Dai 200esimi ai 400esimi: 20€ drink+aperitivo

Dai 400esimi ai 1000: 25€ drink+aperitivo

19.00 Apertura con accesso all'aperitivo 21.00 Inizio primo tempo 21.45 Servizio di snack e pizzette 22.00 Inizio secondo tempo

Lime, Via Tullo Massarani

Dopo la partita con l’Albania il maxi schermo al chiuso si trasferirà di qualche chilometro: dai Magazzini Generali al Lime. Gli appuntamenti sono al 20 giugno per Italia-Spagna e il 24 per Italia-Croazia. Anche in questo caso, limite di posti a 1000 persone e stessi prezzi della prima serata ai Magazzini. Si consiglia dunque la prenotazione.

Farinami Garden, Via Nino Bixio Sesto San Giovanni

Proiettore e 2 Maxischermo 200 POSTI DISPONIBILI

Dalle ore 19:30, 15 € con 1 Drink + Piatto Aperitivo, 20 € con 2 Birre + Piatto Aperitivo. Locale al chiuso, nessun rischio di pioggia. Prenotazione obbligatoria

Play Club, Viale Montegrappa 36

Maxi Video Wall Cinema, 130 POSTI DISPONIBILI

Dalle ore 19:30

15 € con 1 Drink + Aperitivo Buffet 20 € con 2 Birre + Aperitivo Buffet

prenotazione obbligatoria

Stessa Direzione, Via Privata Giampietrino 1

Proiettore e Maxischermo, 70 POSTI SEDUTI DISPONIBILI

Dalle ore 19:30

15 € con 1 Drink + Piatto Aperitivo

Garden all’aperto e in caso di pioggia anche locale al chiuso.

Prenotazione obbligatoria

Grace Club, Via Messina 36

3 Maxischermo, 200 POSTI SEDUTI DISPONIBILI

Dalle ore 19:30:

15 € con 1 Drink + Aperitivo Buffet 20 € con 2 Birre + Aperitivo Buffet

Locale al chiuso, nessun rischio di pioggia Prenotazione obbligatoria

Sequoia, Via Aldo Manuzio 6/A

Maxischermo, 50 POSTI SEDUTI DISPONIBILI

Dalle ore 19:30 15 € con 1 Drink + 1 Piatto Aperitivo

Locale al chiuso, nessun rischio di pioggia Ambiente climatizzato

prenotazione obbligatoria