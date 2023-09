IT-Aller in Lombardia, è un mezzogiorno di fuoco

Doppia esercitazione: di protezione civile e antitruffa. Quando alle 12 di oggi sentirete un trillo strano dal cellulare che non corrisponde a nessuna delle vostre suonerie non spaventatevi è IT-Alert Lombardia, o meglio la sperimentazione del nuovo sistema di allerta del Dipartimento di Protezione civile per avvisare i cittadini in caso di emergenze gravi o catastrofi naturali. Altre Regioni lo hanno sperimentato senza problemi.

Non dovete fare nulla, non dovete rispondere ma sarebbe utile andare sul sito ufficiale it-alert.it e compilare un questionario del tutto anonimo, anche perché non visualizza l’indirizzo IP di chi lo compila, in pratica non è in grado di risalire a voi, e neppure archivia i dati di compilazione. Prima di voi lo hanno fatto 800mila non lombardi. Le vostre risposte serviranno a migliorare il servizio.

E sino qui siamo nel campo della prevenzione da parte del Dipartimento e della educazione civica nell’aiutare a calibrare al meglio un servizio che, speriamo non sia mai necessario, potrebbe un giorno salvarci la vita. Bello e utile ma attenti alla truffa: cybercriminali potrebbero inviare dei messaggi con un falso IT-Alert nel tentativo di rubare dati sensibili.

Come difendersi? Semplice, oltre alla suoneria anomala, nel messaggio di IT-Alert non verrà richiesta alcuna registrazione e nessun dato personale. Nel dubbio non fate nulla anche perché non sbagliate, anzi.