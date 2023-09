Milano – Dopo i test in gran parte dell’Italia, IT-Alert, il sistema di allerta nazionale promosso dal Dipartimento di Protezione civile, arriva anche in Lombardia. Uno strumento sempre più necessario dopo i pesanti fenomeni atmosferici che nell’ultimo anno hanno interessato il territorio lombardo e, in particolare, Milano. È bene ricordar però che, come è riportato nelle FAQ sul sito ufficiale di IT-Alert, il sistema “non fornirà indicazioni sulle allerte meteorologiche, idrauliche e idrogeologiche (allerte gialle, arancioni e rosse), consultabili già da anni quotidianamente dal sito della protezione civile”.

Diverso è il discorso che riguarda le precipitazioni intense o i nubifragi che si sono abbattuti a luglio su Milano: IT-Alert entrerà in funzione “nelle aree interessate da gravi emergenze o catastrofi imminenti o in corso”.

Domani alle 12 dunque tutti i cellulari presenti sul territorio lombardo riceveranno un messaggio accompagnato da un suono unico e riconoscibile. Questo è uno dei dettagli fondamentali per evitare di incorrere in possibili tentativi di truffa: cybercriminali infatti potrebbero approfittare dell’evento per inviare dei messaggi fingendosi IT-Alert nel tentativo di rubare dati sensibili ai cittadini lombardi. Proprio per questa ragione è chiaramente specificato che “IT-Alert non comporta nessuna compromissione dei livelli di privacy”, in quanto nel messaggio non saranno presenti link e non verrà richiesta alcuna registrazione.

Una volta ricevuta la comunicazione si potrà andare sul sito it-alert.it per rispondere a un questionario che consentirà al Dipartimento di Protezione civile di migliorare lo strumento.