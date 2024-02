Una danza della pioggia in piazza Duomo

Il paradosso dell’homo sapiens, talmente “scienziato” da fare il giro e tornare primitivo. Siamo atterrati sulla Luna, su Marte, su Venere, siamo sempre più pionieri e poi ci ritroviamo qui, con il naso (tappato) all’insù a fare l'unica cosa che ci resta: aspettare la pioggia, che spazzi via lo smog. Speriamo che un evento atmosferico del tutto fuori dal nostro controllo ci aiuti a eliminare gli effetti mortiferi di attività del tutto nel nostro controllo.

A che serve essere la specie più evoluta e tecnologica se poi, nei momenti di difficoltà, ci dobbiamo affidare agli elementi naturali come un antenato del Paleolitico? In ogni caso l’aria a Milano, in questi giorni, è così avvelenata che non sorprenderebbe vedere una danza della pioggia collettiva in piazza Duomo. Va bene tutto, purché si possa tornare a respirare.