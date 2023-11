Il successo di Eicma e di Fiera Milano

Oltre mezzo milione di visitatori. Numeri da record quelli di Ecima, che quest’anno ha celebrato l’ottantesima edizione. Un successo che esalta il Made in Italy, con tanti marchi tricolori protagonisti tra i padiglioni, e la lungimiranza degli organizzatori, abili a intercettare il trend dell’elettrico come dimostra l’ampio spazio riservato al settore e-bike. Un successo anche di Fiera Milano che, assorbito lo stop forzato della pandemia, ha saputo confermarsi come uno dei poli fieristici più importanti d’Europa. E non è finita: Artigiano in Fiera, uno degli appuntamenti più attesi e amati dal pubblico, sta già bussando alle porte.