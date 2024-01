Il lato buono dei social

I social non sono per forza il diavolo, dipende dall’uso che se ne fa. Ce lo conferma quanto accaduto a Baggio, dove nei primi giorni dell’anno attività commerciali e abitazioni del quartiere erano finiti nel mirino di un un ladro seriale. E mica colpi da quattro soldi. Il 3 gennaio scorso in una pizzeria di via Chiostergi erano stati rubati alcolici per un valore complessivo di 2.000 euro.

Pochi giorni dopo l’irruzione in un appartamento da dove era fuggito con 2 pc, un orologio e un paio di occhiali e dopo aver malmenato il proprietario. Nel giro di poco gli inquirenti hanno capito che si trattava della medesima persona. È così bastato diffondere il volto del sospettato, tratto da un filmato delle telecamere di videosorveglianza, e diffonderlo sui social di quartiere per assicurare alle patrie galere il responsabile.