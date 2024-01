Preso il rapinatore incubo di Baggio: la sua foto sui social e sui manifesti dei negozi

Milano – La sua faccia era ormai nota agli abitanti e ai negozianti di Baggio: la sua foto infatti – tratta da un filmato delle telecamere di videosorveglianza – compariva infatti sia sui social di quartiere che in tanti manifesti appesi per le vie della zona. Alla fine la polizia lo ha individuato in via Quarti, vicino al parco delle Cave, e arrestato.

Si tratta di un romeno di 24 anni con numerosi precedenti ritenuto responsabile di un furto aggravato avvenuto il 3 gennaio ai danni di una pizzeria di via Chiostergi dove l'arrestato ha forzato la porta finestra posteriore e si è introdotto interno del locale rubando vini e super alcolici per un valore di 2.000 euro.

L’uomo ha colpito anche alle ore 20 del 9 gennaio in un appartamento di via Canevari ai danni di due coniugi che lo hanno sorpreso nella propria camera da letto dopo essere rientrati in casa. Alla vista della coppia il rapinatore ha colpito al volto il marito con un calcio, procurandogli alcune lesioni e lo ha minacciato con un cacciavite per poi scappare con 2 pc, un orologio e un paio di occhiali.