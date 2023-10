I Santi battono le streghe

Halloween-Ognissanti. Tutti gli anni si ripete la sfida tra modernisti e tradizionalisti, laici e credenti, streghe e beati. Da ormai un po' di tempo la festa anglosassone ha preso piede anche da noi, soppiantando la 'vecchia' festività anche nella quotidianità e nel linguaggio comune: a scuola bambini e ragazzi fanno i lavoretti e le feste di Halloween, il classico "cosa fai ai Morti?" è diventato "cosa fai ad Halloween?". Un rovesciamento culturale avversato in particolare dalla Chiesa, per ovvie ragioni, a volte anche con dure prese di posizione. E' invece ironica e intelligente l'iniziativa della Diocesi di Milano che, prendendo atto che piaccia o no i tempi sono cambiati, muove da un'iniziativa tipicamente halloweeniana come la caccia al tesoro in notturna per parlare di religione. La 'Notte dei Santi' è infatti un percorso tra chiese e monumenti della città, da affrontare a squadre e con in mano una copia del Vangelo da consegnare ai passanti. Un modo coinvolgente e originale di rimettere al centro il significato religioso della festività. Non a caso, gli iscritti sono già oltre duemila.