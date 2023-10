Halloween, la notte alternativa della Diocesi: niente dolcetto o scherzetto ma una caccia al tesoro sulle orme dei santi

Milano – La Diocesi di Milano organizza la propria serata “Anti-halloween”: niente giro delle case alla ricerca di caramelle e dolcetti, ma una caccia al tesoro sulle tracce dei santi racchiuse in chiese e monumenti nel cuore di Milano.

Tra le 18.30 e le 21 di martedì 31 ottobre – per celebrare la vigilia di Ognissanti più che la notte delle streghe – la Diocesi organizza la “Notte dei Santi”, un percorso rivolto agli adolescenti che andrà “alla scoperta della santità tra momenti di riflessione, preghiera e gioco interattivo”. La Diocesi ha comunicato che sono già oltre 2mila gli iscritti.

Al centro dell’itinerario la Basilica di Sant’Ambrogio dalla quale i giovani, divisi in gruppi, partiranno per la caccia al tesoro. Dal quadriportico di Sant’Ambrogio, i giovani raggiungeranno le chiese di San Lorenzo, San Vittore al Corpo e San Vincenzo in Prato. Nel corso del loro itinerario, in cui verrà utilizzata anche una piattaforma multimediale, gli adolescenti consegneranno ai passanti una copia del Vangelo.

L’ultima tappa prevede il ritorno a Sant’Ambrogio per la preghiera e la riflessione guidate dall’Arcivescovo di Milano, Mario Delpini, e da tre vescovi ausiliari della Diocesi: Franco Agnesi, Luca Raimondi e Giuseppe Vegezzi. Qui sarà anche possibile visitare la cripta dove sono sepolti il Santo patrono e i Santi Gervasio e Protasio.

Quella di martedì sarà anche un'occasione per sostenere le popolazioni coinvolte nel conflitto tra Israele e Palestina con una raccolta fondi il cui ricavato verrà destinato a Caritas Gerusalemme. Inoltre, su uno striscione esposto nel Chiostro della Basilica di Sant’Ambrogio i ragazzi potranno scrivere pensieri e preghiere per invocare la pace.