Tempo di Fuorisalone

Milano in fermento. Tra meno di quindici giorni debutta la 62esima edizione del Salone del Mobile con annesso e gettonatissimo Fuorisalone, appuntamenti cerchiati in rosso sul calendario dei milanesi alla stregua delle più importanti festività.

Il Salone arriva accompagnato dalla primavera che fa fiorire la creatività e anche un rinnovato desiderio di stare insieme. Sì, perché oltre a essere un momento dedicato alla promozione di brand, il Salone è anche la vetrina ideale per studi di progettazione e di architettura emergenti e affermati. Ma per i più è soprattutto l'occasione per trascorrere momenti in compagnia di amici e colleghi, tra un evento e l'altro.

Siamo sinceri, non serve fingersi esperti, il Fuorisalone è molto apprezzato per i suoi imperdibili party in location fuori dal comune. Proprio per questo il calendario degli eventi che accompagnano l’esposizione ogni anno che passa è sempre più ricco e originale. Impossibile non esserne coinvolti. D’altronde nella Settimana del Design tutto è lecito, anzi dovuto.