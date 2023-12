Gli errori da non commettere a Natale

I regali, gli addobbi, l'aria di festa: il Natale è senza dubbio uno dei momenti più magici (e stressanti) dell'anno. Un appuntamento che riesce nell'impresa di rompere il canovaccio della frenetica vita moderna: nell'epoca in cui tutto e tutti vanno sempre più di fretta, sotto l'albero troviamo ancora il tempo per interminabili banchetti. Ed è proprio qui, seduti al tavolo con zii e cugini che si vedono due volte all'anno, che si nascondono le più grandi insidie. Tra una chiacchiera e un bicchiere si susseguono decine di portate che, se non affrontate nel modo corretto, minacciano di farvi passare buona parte delle feste cercando di digerire. Il consiglio è di non arrivare a pranzi e cenoni troppo affamati e di assaporare ogni piatto con calma (qui trovate tutte le dritte nel dettaglio). Attenzione anche a vino e alcolici: oltre a potervi riservare qualche uscita scomoda con vostra zia, aprire male una bottiglia potrebbe far finire la festa in tragedia con il tappo dello spumante sparato nell’occhio di un commensale, proprio come in uno dei più classici Cinepanettoni (qui la guida per "sciabolare" in sicurezza). Per le classiche domande su fidanzat*, lavoro, università e figli invece, non abbiamo ancora trovato soluzione. Auguri di un felice Natale a tutti i nostri lettori