Istantanee di cinque anni fa

Cinque anni fa per la Lombardia e per l’Italia iniziavano i vorticosi e drammatici giorni della pandemia di Covid-19. Oggi quelle giornate terribili sembrano incredibilmente lontane ma – come spesso accade quando ci si trova a vivere un evento di portata epocale – alcune istantanee di quel periodo sono rimaste scolpite nella nostra mente.

Le strade vuote e quel silenzio surreale. Le videochiamate continue con i propri cari e amici, per sentirsi un po’ più vicini e meno soli. La ricerca spasmodica di mascherine. I Dpcm con le norme di contenimento del virus. Le scuole chiuse e i bambini a casa. Le canzoni cantante dai balconi. Quella normalità – che avevamo sempre dato per scontata – completamente stravolta.

In quelle settimane – le prime successive alla scoperta del presunto “paziente uno” a Codogno – in molti dicevano “Ne usciremo migliori”. E su questo, oggi, a posteriori ognuno potrà fare un bilancio personale. Quel che è certo è che – anche volendo – chi ha attraversato quel periodo non potrà dimenticare sia il senso di smarrimento di quei primissimi giorni sia il sapore incredibile di ogni briciola di normalità riconquistata, lentamente.