Carpa diem

Lei non lo sa, ma l'anonima carpa – non risulta le sia stato dato un nome – pescata nel lago di Endine è la più pesante mai finita su una bilancia in Italia. Concediamoci un gioco. Fingiamo che possa diventare un essere senziente, venendo a sapere del primato. Se ne vanterebbe con le “colleghe” sui fondali del lago? Punterebbe a migliorarlo, sbafandosi più vermi, larve e molluschi? Oppure, al contrario, cercherebbe di dimagrire (mettendo così a rischio il suo record)? E se fosse lei, invece, ad acchiappare i pescatori si scatterebbe un selfie tenendoli fra le branchie? E sarebbe così cortese da rigettarli sulla terra, come hanno fatto i due autori della pesca da primato? Peccato non poterglielo chiedere.