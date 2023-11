Grinch di mezza tacca

Sul valore estetico dell’opera non vogliamo esprimerci. Sul comportamento di chi ha deciso di prenderla di mira, invece, ci sentiamo di spendere due parole. Se il Grinch, l’odiatore del Natale per antonomasia, ha una sua dignità di “cattivone”, i suoi imitatori, partiti all’attacco del Babbo Natale che spunta dalle viscere della pavimentazione in centro a Busto Arsizio, meritano solo una tirata d’orecchi. E magari una bella multa. L’attrazione potrà non piacere, è vero, ma resta sempre un bene a disposizione della collettività. E il rispetto dell’arredo urbano non è questione di estetica, ma di educazione.