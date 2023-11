Busto Arsizio, vandalizzato il Babbo Natale

Busto Arsizio, 26 novembre 2023 – A poche ore dall’inaugurazione dell’allestimento natalizio in centro città, con l’accensione delle luci, i vandali sono entrati in azione già stanotte, bersaglio l’attrazione natalizia di quest’anno il Babbo Natale che “sbuca” dalla pavimentazione in via Milano.

Ieri tanti i selfie scattati dai cittadini, nella notte invece i “soliti idioti” privi di senso civico e di rispetto l’hanno smontato. A lanciare l’allarme stamattina alcuni cittadini che arrivando in centro si sono trovati di fronte a un brutto spettacolo.

Oggi il Babbo Natale dovrebbe essere ricomposto, nel frattempo per individuare gli autori saranno analizzate le immagini delle telecamere di videosorveglianza in funzione nella zona.