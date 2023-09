Chissà che avrebbe detto il Manzoni

Chissà cos’avrebbe detto il Manzoni, se avesse saputo che quello stesso lago che a lui aveva ispirato un’opera immortale come “I Promessi Sposi”, a quasi duecento anni di distanza avrebbe ispirato a tale Layla Marlene un dimenticabilissimo video porno. Ma anche senza stare a scomodare il Maestro, fa davvero sorridere il confronto – sperando che Manzoni ci perdoni per questo paragone e non si rivolti troppo nella tomba – tra l’amore casto, puro, tenace di Renzo e Lucia, e le spericolate performance ginniche a tre della onlyfanser trentenne, che ha girato un filmato hard all’interno di un rinomato e storico hotel di Malgrate, vista Lario. All’insaputa dei responsabili dell’albergo, che giustamente non l’hanno presa proprio bene. In sei minuti di filmato, tolto dalla rete ma ancora in circolazione, si vedono una stanza dell’hotel, la vasca idromassaggio davanti al lago e, quel che è peggio, l’insegna. Una pubblicità di cui l’albergo avrebbe fatto a meno, tanto da aver chiesto i danni d’immagine. Con buona pace della ragazza, convinta di aver “contribuito ad alzare la visibilità online dell'hotel”. Sarà, ma scommettiamo che nessun nuovo cliente si presenterà alla reception spiegando di aver conosciuto la struttura grazie a un certo video...