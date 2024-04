Trenord assume, dai controllori agli addetti al magazzino: i requisiti richiesti e come candidarsi

Milano, 17 aprile 2024 – Prosegue la campagna assunzioni di Trenord: l’azienda ferroviaria lombarda ha aperto oggi una nuova ricerca di personale da inserire nel team Assistenza&Controllo, responsabile dell’assistenza ai viaggiatori nelle stazioni. Sulla pagina “Lavora con noi” del sito di Trenord è possibile candidarsi per questo ruolo e per le posizioni di ingegnere di processo, tecnico di manutenzione, impiegato di magazzino.

Assistenza e Controllo

Il team Assistenza&Controllo è un gruppo è stato creato nel 2021 per potenziare l’assistenza ai passeggeri nelle stazioni, supportare l’attività di vendita e arginare l’evasione del biglietto, tramite controlleria a terra e a bordo. Suddivisi in squadre, oltre 100 operatori presidiano alcune stazioni, spostandosi fra quelle che registrano i maggiori flussi di viaggiatori e quelle che sono interessate da irregolarità o variazioni di servizio. Gli addetti del team collaborano inoltre con la Security aziendale in caso di criticità. Per partecipare alla selezione è necessario essere in possesso di un diploma di scuola media superiore o di laurea e aver maturato almeno due anni di esperienza in attività lavorative nell’ambito dell’assistenza clienti on-site, del travel counseling, dell’accoglienza turistica o dei controlli anti-evasione. Sono necessarie inoltre una buona padronanza della lingua inglese e, preferibilmente, di altre lingue straniere, e facilità di gestione di strumenti informatici. Ai candidati è richiesta disponibilità a lavorare su turni e su più sedi.

Ingegneri

La Direzione Manutenzione di Trenord seleziona un profilo junior di ingegnere di processo, che sarà incaricato di analizzare gli standard industriali con l’obiettivo di ottimizzare i tempi delle manutenzioni, effettuare rilevamenti e valutazioni del lavoro per determinare i tempi ciclo standard, misurare e monitorare tempi e costi delle attività, contribuire a ottimizzare i processi. Per candidarsi sono richiesti diploma di laurea in Ingegneria – preferibilmente Gestionale o Meccanica a indirizzo Produzione – eccellenti capacità organizzative e analitiche, forte attitudine al problem solving operativo. È valutata positivamente un’esperienza pregressa – anche di stage – in ruoli analoghi in contesti industriali.

Manutenzione

Sono inoltre aperte le candidature per diventare operatore e tecnico della manutenzione dei treni e occuparsi delle attività d’installazione, manutenzione, verifica su impianti, strutture, apparecchi della flotta Trenord. Può partecipare alla selezione chi è in possesso di un diploma di istruzione secondaria superiore in ambito tecnico con indirizzo meccanico, meccatronico, elettronico, elettrotecnico, trasporti o chi ha una precedente esperienza professionale affine. Sono inoltre richieste una buona manualità, conoscenze dei principi propri dell’ambito lavorativo, propensione al lavoro in team, proattività, disponibilità al lavoro su turni.

Magazzino

Ulteriore profilo ricercato è quello di impiegato di magazzino; la persona selezionata si occuperà della gestione delle merci in ingresso e in uscita, sia nella movimentazione che nella parte documentale. Collaborerà inoltre nella gestione dei locali del magazzino, contribuendo alla definizione dell’ordine, della corretta collocazione dei materiali e all’ottimizzazione dello stoccaggio. Ai candidati sono richiesti diploma di scuola secondaria superiore, esperienza pregressa di almeno tre anni nel settore della logistica, abilitazione all’utilizzo di mezzi di sollevamento. È gradita la conoscenza del sistema SAP – modulo MM e WM. Ulteriori informazioni sui profili cercati, i link utili per candidarsi e tutti gli aggiornamenti sulle posizioni di lavoro offerte sono disponibili sul sito di Trenord alla pagina “Lavora con noi”.