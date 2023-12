Svizzera, il supermercato che offre stipendio da 5.000 euro e 5 settimane di ferie: come candidarsi

Svizzera, 19 dicembre 2023 – Cifre e benefit che la maggior parte dei lavoratori italiani sognerebbe: ma da Aldi Suisse è la realtà.

La catena dei supermercati ha stabilito questi numeri, coinvolgendo i circa 3.900 dipendenti di Aldi Suisse distribuiti in 242 punti vendita in tutto il paese: Aldi, azienda della grande distribuzione nata in Germania, ha annunciato ai dipendenti delle sedi svizzere di portare il salario minimo a 4.700 franchi (circa 4.970 euro), con un incremento dell’uno per cento nel 2024.

La scelta è stata commentata da Jerome Meyer, country managing director di Aldi Suisse, che ha elogiato l’eccellente lavoro dei collaboratori: “Noi vogliamo premiare l’impegno dei nostri collaboratori. E naturalmente desideriamo garantire il loro benessere finanziario anche in tempi economicamente difficili”.

Non solo stipendi importanti ma tutti i collaboratori ricevono un pacchetto di benefit, come la gestione sanitaria da parte dell’azienda, l’opportunità a prendersi un anno sabbatico, che comprende anche un bonus una tantum e una serie di buoni acquisto; Aldi ha aumentato i salari ogni anno dal suo ingresso sul mercato nel 2005 e nella serie di benefit ha inserito la possibilità di avere cinque settimane di ferie all’anno, quattro settimane di congedo di paternità e 18 settimane di maternità retribuite al 100% nonché la copertura dei due terzi dei contributi pensionistici. Inoltre tutti gli apprendisti, a prescindere dalla loro età, hanno diritto ad avere sei settimane di ferie e, a partire dal 2024, riceveranno un abbonamento di telefonia mobile gratuito di Aldi Suisse Mobile.

È soprattutto il salario minimo a impressionare, soprattutto considerando che gli stipendi in Italia sono al palo dal 1991, ma va tenuto in considerazione il costo della vita in Svizzera, molto più elevato che in Italia, condizionato anche dall’aumento dell’inflazione. Indubbiamente questa manovra che innalza le retribuzioni vuole essere un modo per aiutare i lavoratori a far quadrare i conti.

Come candidarsi

Attualmente Aldi Suisse ha 260 posizioni aperte su impieghi che vanno dal cassiere al vicedirettore di filiale. Tutte le posizioni richiedono la conoscenza della lingua tedesca e l’obbligo di lavorare sul posto. Sul sito dell’azienda si possono visionare gli annunci delle posizioni richieste dall’azienda, con i corrispettivi benefit.