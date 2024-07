Mutui prima casa Lombardia, perché le richieste sono tornate a salire

Milano, 10 luglio 2024 – Torna a crescere in Lombardia la richiesta di mutui per l'acquisto della casa, con i primi sei mesi del 2024 che hanno visto una crescita del +18% rispetto allo stesso periodo del 2023.

A dirlo una ricerca di facile.it, che evidenzia come tornino a crescere anche l'importo medio richiesto, arrivato a 144.187, con una crescita del +1,5%, e il valore medio degli immobili oggetto di mutuo arrivato a 227.741 euro, in crescita del 3%. La durata del mutuo scende leggermente da quasi 25 anni a 24 anni, mentre l'età media dei richiedenti arriva a sfiorare i 40 anni.

Guardando nel dettaglio il trend delle province lombarde, l'importo medio più alto è quella di Milano con 161.838 euro, seguita da Como (142.043) e Lecco con 139.206. Seguono Monza e Brianza, 136.064, Brescia, 133.566, Varese, 132.117, e Bergamo, con 129.259 euro. Più staccate, infine, ci sono le province di Lodi, 117.736, Mantova, 117.675, Cremona, 116.483, mentre chiude la classifica Pavia con 114.572 euro.

"Il 2023 è stato un anno complesso per il mercato dei mutui, colpito dall'aumento dei tassi di interesse e da una minore disponibilità economica da parte delle famiglie, già alle prese con l'aumento dell'inflazione. II 2024, però, è partito positivamente, con una richiesta in aumento, trainata soprattutto dal miglioramento delle condizioni offerte dalle banche per i tassi fissi, che ha generato fra i consumatori una maggiore fiducia verso il futuro, spiegano gli esperti di facile.it.