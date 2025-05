Giornata dell’ambiente: lo smart working è ecologico. Spazi per il lavoro flessibile aperti gratuitamente

Lo smart working, sempre più diffuso in vari settori, rappresenta una trasformazione profonda del concetto di lavoro, che si adatta a ritmi e modalità agili, digitali, flessibili. Non si tratta più solo di un’opzione emergenziale, legata alla pandemia, ma di una vera e propria modalità strutturale, che richiede strumenti tecnologici adeguati, connessioni stabili e spazi dedicati anche per chi si sposta frequentemente o necessita di postazioni temporanee. Nascono così coworking diffusi, aree attrezzate in stazioni, biblioteche, hotel e caffè o in spadi dedicati a hoc, pensati per accogliere professionisti e lavoratori in remoto, con soluzioni che favoriscono la connessione non solo digitale ma anche sociale e professionale. Il lavoro da remoto si lega però anche a una riflessione più ampia sulla sostenibilità. In occasione della Giornata mondiale dell’ambiente del 5 giugno, appare evidente come la riduzione degli spostamenti quotidiani possa contribuire in modo significativo alla diminuzione delle emissioni di CO₂ e dell’inquinamento urbano. Meno traffico, meno consumo di carburanti fossili, maggiore equilibrio tra tempi di vita e di lavoro: il lavoro agile è (anche) una pratica ecologica, capace di ridurre l’impatto ambientale del sistema produttivo.

IWG spazi di smart working gratuiti il 5 giugno

La Businee Lounge - spazio lavoro di Iwg a San Babila a Milano

Che il lavoro ibrido faccia bene alle persone ma anche al pianeta ne è convinto l’International Workplace Group (IWG) – che in tutto il mondo offre spazi di lavoro flessibili con brand come Regus, Copernico e Spaces. E per darne dimostrazione concreta giovedì 5 giugno, dalle 9 alle 18, in occasione della Giornata mondiale dell’Ambiente, tutti i centri IWG in Italia saranno accessibili gratuitamente. “La riduzione degli spostamenti casa-lavoro rappresenta l'azione più significativa che le aziende possono intraprendere per diminuire la propria impronta di carbonio, sottolinea Iwg -. In questo contesto la capillarità della rete di spazi IWG offre ai lavoratori la possibilità di essere operativi in spazi attrezzati, situati in prossimità della propria residenza, con una conseguente riduzione dei tempi di pendolarismo e di emissioni di CO2. Il lavoro ibrido, che prevede la suddivisione del tempo tra spazi di lavoro locali, ufficio centrale e casa non solo offre maggiore flessibilità e un miglior equilibrio tra vita privata e lavoro, ma comporta anche significativi risparmi economici per dipendenti e aziende e può portare a una riduzione delle emissioni legate al lavoro fino al 90% in alcune città, gran parte delle quali attribuibili a una diminuzione degli spostamenti casa-lavoro su lunghe distanze. Oltre l’80% delle aziende che hanno scelto la soluzione ibrida ha già registrato una significativa diminuzione dei consumi energetici e dell’impronta ambientale, oltre a un risparmio concreto sui costi operativi”.

Come provare gli spazi di smart working aperti

Lo spazio in stile Business lounge a Porta Nuova a Milano (Iwg)

Per rispondere alla crescente domanda di soluzioni di lavoro flessibile, Iwg ha aperto 899 nuove sedi a livello globale solo lo scorso anno. A Milano e nell’hinterland il gruppo conta un totale di circa 60 business center, ossia spazi di lavoro condiviso, per riunioni, per lavoro individuale, con una superficie totale di circa 160.000 mq: in tutta Italia sono ormai più di 100 e circa 4000 nel mondo. In totale le postazioni di lavoro disponibili nella metropoli lombarda e nel Milanese sono 15.500. Per sperimentare concretamente i vantaggi, IWG invita aziende e professionisti a lavorare gratuitamente presso i suoi centri in tutta Italia. Come partecipare: giovedì 5 giugno, dalle 9 alle 18, tutti i centri IWG in Italia saranno aperti gratuitamente. L’offerta è soggetta a disponibilità. Per accedere basta presentarsi in reception e chiedere di aderire all’iniziativa. La lista completa dei centri è disponibile su Regus.it o tramite l’app Regus.