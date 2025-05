Cinque nuovi Cavalieri del Lavoro in Lombardia, chi sono i nominati dal presidente della Repubblica Sergio Mattarella

Milano, 30 maggio 2025 – Cinque nuovi Cavalieri del Lavoro in Lombardia. Si tratta di imprenditori e imprenditrici che si sono distinti per il contributo allo sviluppo economico, sociale e civile del Paese.

L'onorificenza viene conferita ogni anno dal presidente della Repubblica, Sergio Mattarella – su proposta del ministro delle Imprese e del Made in Italy, Adolfo Urso, di concerto con il ministro dell’Agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, Francesco Lollobrigida – in occasione della Festa della Repubblica. Il Capo dello Stato ha firmato oggi i 25 decreti, cinque dei quali riguardano persone che hanno imprese in Lombardia.

I nuovi cinque Cavalieri del Lavoro

Una sola donna, Marina Nissim, presidente esecutivo dell'azienda familiare, fondata dal padre, la Bolton conosciuta nel mondo per i suoi marchi di largo consumo. La sua esperienza riflette un percorso di continuità e rinnovamento in un settore altamente competitivo.

Con lei sono stati insigniti dell'Ordine al Merito del Lavoro dal Presidente della Repubblica Rinaldo Ballerio di Varese, fondatore e presidente della Elmec, pioniera dell’informatica. Elmec è un’azienda che ha contribuito in modo significativo allo sviluppo tecnologico regionale, favorendo l’adozione di soluzioni avanzate nelle imprese lombarde.

Alfonso Dolce, nato in provincia di Palermo ma milanese d'adozione, dove si è trasferito nel 1987 per seguire lo sviluppo della neonata Dolce&Gabbana di cui oggi è presidente. La sua nomina sottolinea il legame tra Milano e il successo nel settore dell’alta moda.

Oriundo anche Francesco Milleri che arriva nel capoluogo lombardo per un master alla Bocconi e oggi alla presidenza di EssilorLuxottica. La sua carriera testimonia come la formazione e l’esperienza nel capoluogo lombardo possano aprire orizzonti internazionali nel campo industriale e commerciale.

Alberto Dossi, nato nel 1952 a Monza, ed entrato in Sapio, l'azienda di famiglia che produce gas tecnici e medicinali, subito dopo la laurea fino a diventarne presidente.

“Capacità imprenditoriale”

“Accogliamo con profonda soddisfazione e sincera gioia le nuove nomine ai Cavalieri del Lavoro 2025 annunciate dal Quirinale. I cinque profili lombardi selezionati, a cui diamo il benvenuto nel gruppo, rappresentano con onore la capacità imprenditoriale che contraddistingue il nostro tessuto produttivo. Auspichiamo che in futuro vi sia spazio per un numero ancor maggiore di nomine per la Lombardia a conferma della straordinaria vitalità e del contributo imprescindibile che la nostra Regione continua a offrire”, ha commentato Laura Colnaghi Calissoni, presidente del Gruppo Lombardo dei Cavalieri del Lavoro.

L’onorificenza

L’assegnazione dell’onorificenza assume un valore simbolico rilevante in un momento in cui sfide economiche e sociali richiedono leadership concrete e una visione solida. Questi imprenditori rappresentano figure capaci di mediare tra tradizione e innovazione, preservando il capitale umano e la competitività industriale della Lombardia.

Il riconoscimento di Cavaliere del Lavoro va oltre il semplice merito industriale o commerciale. Indica la capacità di contribuire al miglioramento sociale e civile, anche attraverso le attività economiche. I nuovi insigniti sono esempi di come l’impresa possa essere motore di crescita non solo economica ma anche comunitaria, tramite la generazione di posti di lavoro, supporto a iniziative sociali e attenzione al territorio.