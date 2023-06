Prezzi luce e gas 2023: quanto sono aumentati e in quali regioni si spende di più

Luce e gas, dove costano di più in Italia? E dove si risparmia di più? A mettere in fila i dati è stato l’Osservatorio di Segugio.it che ha analizzato le tariffe sul mercato tutelato e su quello di libera scelta. Un dato è immutabile, qualunque sia l’opzione esercitata dai consumatori: i rincari sono notevoli rispetto al 2021, a causa dei rivolgimenti che hanno interessato il quadro geopolitico internazionale, a partire dalla guerra in Ucraina.

Luce e gas: l'Osservatorio di Segugio analizza i prezzi regione per regione

Gli aumenti dal 2021

La crisi energetica, si legge nella nota dell’osservatorio del sito che raccoglie le offerte migliori riguardo diversi servizi, dalle assicurazioni alle bollette – ha completamente cambiato il settore delle forniture di offerte luce e gas, con un aumento senza precedenti dei prezzi e, quindi, della spesa per i consumatori. Iniziata sul finire del 2021, la crisi ha raggiunto il culmine nel 2022, registrando poi un’attenuazione nel corso del primo semestre del 2023, anche se i prezzi all’ingrosso continuano ad attestarsi su valori più elevati dei livelli pre-crisi.

La situazione si declina diversamente nelle varie zone del Paese. Le differenze su base regionale sono significative: in Sardegna si spende di più per l’energia elettrica ma c’è anche il massimo risparmio. Rispetto al 2021, però, è la Basilicata che registra la maggiore crescita del risparmio (+729%). Per il gas, invece, la maglia nera spetta alla Campania. Considerando entrambe le forniture energetiche, la spesa più alta è in Veneto mentre in Toscana si registra il risparmio maggiore con il mercato libero (fino a 643 euro).

La Lombardia

La Lombardia è una delle regioni dove si spende di più, ogni anno, per luce e gas. Nel 2023, sul mercato tutelato, si arriva a un esborso annuo di 2.922 euro. Un valore superato solo in Veneto (2.943 euro), Calabria (2.931 euro) e Campania (2.927 euro). Rispetto al 2021, quando la spesa si fermava a 1.382 euro, c’è stato un aumento del 111%.

Sul mercato libero, invece, la spesa annua è di 2.297 euro all’anno: qui la Lombardia è superata da Calabria (2.352 euro), Veneto (2.337 euro), Campania (2.323 euro) e Friuli Venezia Giulia (2.298 euro). L’aumento rispetto al 2021, in Lombardia, sul mercato libero è dell’83%: due anni fa, infatti, si spendevano 1.255 euro all’anno).

A quanto ammonta, quindi, il risparmio sul mercato libero? Il valore, dati gli aumenti complessivi delle tariffe, è chiaramente salito. Oggi in Lombardia – secondo i dati dell’Osservatorio di Segugio.it – si risparmiano 625 euro, contro i 128 euro del 2021. Si tratta di un aumento del 390%.