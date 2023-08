Berlucchi guarda al Pinot Nero: acquisita Vigne Olcru in Oltrepò Pavese

La Guido Berlucchi, storica azienda vinicola della Franciacorta di proprietà della famiglia Ziliani, si espande in Oltrepò Pavese, l’altra grande patria spumantistica lombarda.

È stato infatti siglato un protocollo di intesa con la famiglia Brambilla, titolare della Vigne Olcru a Santa Maria La Versa, per l'acquisizione dell'azienda che si estende su circa 8 ettari di vigneti, in prevalenza impiantati a Pinot Nero. L’azienda possiede inoltre una moderna cantina di vinificazione affacciata sulle colline dell'Oltrepò con ampi spazi per ospitalità. Vigne Olcru si affianca così alle altre aziende della galassia Ziliani che include, oltre ovviamente all'ammiraglia Guido Berlucchi, la boutique winery Antica Fratta in Franciacorta e la tenuta Caccia al Piano a Bolgheri.

"Siamo molto felici di aver trovato un accordo con la famiglia Brambilla e di poterci così cimentare in un altro territorio lombardo vocato per il metodo classico - sottolinea Paolo Ziliani, presidente e direttore Export della Guido Berlucchi –. Grazie alla nostra lunga esperienza che abbiamo costruito in oltre sessant'anni, da quando nel 1961 nostro padre, con gli amici Guido Berlucchi e Giorgio Lanciani, creò la prima bottiglia di Metodo Classico in Franciacorta, siamo fiduciosi che sapremo affrontare questo nuovo progetto con l'impegno e la passione di sempre, ma anche con l'umiltà di chi deve imparare a conoscere un territorio nuovo”. In particolare, a La Versa ci si potrà cimentare in particolare nelle bollicine da uve Pinot Nero, tipiche di questo territorio, l’altra grande base spumante insieme allo Chardonnay che è invece predominante in Franciacorta.

Soddisfazione anche da parte di Vigne Olcru. “Non potevamo trovare partner migliore della famiglia Ziliani per la chiusura di questo della – dichiarano Massimiliano e Matteo Brambilla – abbiamo la certezza e l'entusiasmo di sapere che la nostra azienda sarà in mani sicure, che il suo cammino futuro e quello di tutto il territorio sarà verso l'eccellenza, per portare l'Oltrepò e le sue produzioni al livello di apprezzamento internazionale che gli spettano”.

L'operazione è stata perfezionata grazie al supporto di ‘Colline e Oltre spa’, newco di Intesa Sanpaolo e Fondazione Banca del Monte di Lombardia per realizzare interventi congiunti di rilancio e qualificazione del settore vitivinicolo ed enogastronomico e di valorizzazione del territorio dell'Oltrepò Pavese.