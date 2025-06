Virtù delle piante. Se ne parla al collegio Ghislieri

Martedì dalle 10.30 il collegio Ghislieri ospiterà un workshop sul tema “Le virtù delle piante. Ricettistica medica e farmacopea botanica tra Medioevo ed età moderna“. L’incontro verterà sull’uso delle piante a scopo non solo culinario ma anche medicinale, offrendo una prospettiva sugli intrecci tra cultura della nutrizione e cultura della guarigione in età medievale e moderna. La giornata di studi riunirà alcuni dei maggiori specialisti sul tema in Italia come Fabrizio Amerini dell’Università di Parma, Marilena Panarelli dell’Università di Palermo e Sabrina Minuzzi dell’Ateneo di Udine.