Daniele Manini: 50 cartoline tra versi e foto

Cinquanta cartoline in versi e prose, per un libro-album che è una geografia dei sentimenti attraverso altrettanti luoghi vissuti. Cinquanta città da scoprire tra poesia e fotografia, dalla Mitteleuropa al Marocco, dall’isola greca di Mykonos alla corsa Ajaccio, dalla Tunisia all’Olanda passando per la bretone Saint-Malo. Il tutto sotto la guida di un poeta, fotografo e cantautore brianzolo che da sempre ama contaminare scrittura, arti visive e musica.

Oggi alle 18 alla libreria Pagina 59 di via Confalonieri a Villasanta performance poetica di Daniele Manini, che presenterà il suo nuovo libro fatto di parole e fotografie dal titolo “Confini Invisibili“, ossia 50 città di confine in versi. Ingresso libero. Info 039.900.03.75 oppure info@pagina59.it. Manini è conosciuto anche come fondatore e cantante della Banda Putiferio.

F.L.