L’estate a teatro di Villa Sartirana. Da Togliatti a Ennio Morricone

La passione d’amore tra Eleonora Duse e Gabriele D’Annunzio ricostruita attraverso le loro lettere, così come la relazione, scandalosa per l’epoca, tra Nilde Iotti e Palmiro Togliatti. E poi le vicende di una ragazzina durante il Golpe di Pinochet in Cile e un viaggio fra storie del passato, leggende e racconti popolari, tra fiumi, grotte e campi. Ma anche due concerti-spettacolo in cui riscoprire la vita e la musica di Ennio Morricone, Lucio Dalla e Lucio Battisti. Sette appuntamenti da qui a fine luglio con il teatro e la musica d’autore, da godersi gratuitamente all’aperto, nel fresco di un parco.

È quanto proporrà la rassegna teatrale “E-state a Giussano“, organizzata dal Comune coinvolgendo alcune compagnie di attori. A ospitare le rappresentazioni sarà il parco di Villa Sartirana. Si partirà giovedì alle 21.15: gli attori Maria Antonietta Centoducati, Gianni Binelli e Ovidio Bigi porteranno in scena “Nina Mia Cara - La storia di Nilde Iotti e Palmiro Togliatti“, in cui rievocheranno la relazione tra il segretario del Pci e la deputata che sarà poi la sua compagna di vita, un rapporto che nell’allora 1947 fu uno scandalo per l’intera Italia, ma che tanto racconta del Paese e delle sue vicende. Il titolo della pièce deriva dall’incipit di una delle lunghe lettere che si scambiavano Togliatti e Iotti. Giovedì 26, alla stessa ora, toccherà alla compagnia Eccentrici Dadarò con “Firmato Ennio Morricone - Un uomo, la sua vita, la sua musica“, una nuova produzione che sotto le vesti del concerto-spettacolo farà calare nel genio del maestro delle colonne sonore, ripercorrendo musiche che hanno segnato la storia del cinema. Il 3 luglio gli attori di Zelda Compagnia Teatrale saranno protagonisti di “Fole e Filò - Sette storie per sette province“, un intreccio di racconti popolari, leggende tradizionali, fiabe e contaminazioni poetiche che si muoverà tra la bambina di nebbia, i briganti delle dolomiti bellunesi e le anguane della laguna. Il 10 torneranno gli Eccentrici Dadarò con “C’era due volte Lucio“, un percorso tra aneddoti, ricordi e canzoni di Dalla e Battisti.

Il 17 il monologo “Le parole di Drina“, sul dramma di una 15enne durante il Golpe del 1973 in Cile; il 24 “Musica a lume di candela“ e il 31 “Mia Divina“ sulla storia d’amore tra la Duse e D’Annunzio. L’ingresso a tutti gli eventi sarà libero. In caso di maltempo gli spettacoli si terranno nella Sala consiliare Aligi Sassu di piazzale Aldo Moro.