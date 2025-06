Villa Carlotta, passeggiate fra natura e storia

Dalla fioritura delle prime ortensie sino ai filari di rose, Villa Carlotta con l’inizio dell’estate è un tripudio di colori. Il posto giusto per rigenerarsi nel fine settimana. Coincide in un momento particolarmente ricco per la vita del parco e delle sue attività culturali.

Oggi dalle 10.30 nell’ambito delle giornate indette da APGI, Associazione Parchi e Giardini d’Italia, Villa Carlotta propone una visita alla scoperta delle tracce lapidee presenti in giardino, grazie alle quali è possibile ripercorrere secoli di storia nel dialogo tra la natura e l’uomo. Così statue, fontane, ninfei, canali per l’irrigazione ci condurranno alla scoperta di un’architettura delineata dai proprietari della villa: i marchesi Clerici, Giovanni Battista Sommariva e il Duca Sassonia di Meiningen.

“Appuntamento in giardino”, in accordo con “Rendez-vous aux Jardins”, è un’iniziativa che si svolgerà in contemporanea in numerosi Paesi europei. Pensata come un’autentica “festa del giardino”, la manifestazione ha l’obiettivo di invitare il grande pubblico a riscoprire attraverso eventi e attività l’Italia dei giardini, un patrimonio culturale vivo.

Partono, poi, da lunedì, i Summer Camp destinati ai ragazzi con tariffe ridotte se ci sono più fratelli iscritti. Infine, il 21 giugno si va alla scoperta dei grandi alberi di Villa Carlotta. Il percorso terminerà all’uliveto dove si potrà consumare cibo a km 0.