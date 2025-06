I segreti della Lippina in un romanzo. L’amore proibito diventa capolavoro

Sulla capacità di amare una donna consentita a un prete, o a un religioso, si discute da secoli. Ma farne argomento di un romanzo storico e palpitante è riuscito alla ‘professora’ (come l’abbiamo già conosciuta) d’italiano e latino Carla Maria Russo. Appena arrivato in libreria, “Il velo di Lucrezia“ (Neri Pozza).

Allude alla condizione religiosa della protagonista? "Sì, Lucrezia Buti è la figlia di un tintore, nata a Firenze tra il 1433 e il 1435. Famiglia povera e numerosa, la sua. Arrogante e trafficone, il fratello Antonio la manda nel monastero agostiniano di Santa Margherita, a Prato, a soli 16 anni, costringendola a prendere i voti, insieme alla sorella Spinetta".

Orfana in tenera età Lucrezia. Orfano a 2 anni Filippo Lippi, che nel convento carmelitano del Carmine è mandato a 8 anni. Possiede "la magia delle mani" che lo farà diventare un artista celebratissimo. La storia del suo capolavoro riprodotto in copertina, ‘Madonna col Bambino e due angeli’, conosciuto anche come ‘Lippina’, è dunque autentica?

"Certo, all’origine del dipinto c’è una storia d’amore che Vasari pubblica quasi cento anni dopo gli avvenimenti. Filippo, cinquantenne, incontra Lucrezia ventenne all’apice della bellezza. Uno scandalo, la passione che scoppia tra di loro, e travolge soprattutto la ragazza".

La solita tentatrice. "Intemperante e turbolento è semmai frate Filippo, sempre in affannosa ricerca di donne e di denari, e quindi in ritardo nella consegna dei lavori, come sappiamo dalle cronache. Ma vittima della misogina mentalità del tempo è madonna Lucrezia, monaca controvoglia. I ricatti che subiscono entrambi dal vescovo, autorità cittadina, pure sono notizia certa".

Qualcosa s’è inventata? "Non mi pare inverosimile il desiderio ribelle di una ragazza del popolo di vivere la propria femminilità, di far esplodere l’ambizione che le mura del convento non riescono a contenere. Con le sfumature dei suoi sentimenti coloro varie pagine".

Perciò è Lucrezia a togliere il fermaglio che tiene fissato alla benda il sacro velo imposto dalla Regola e lo lascia cadere... "Cogliendo di sorpresa Lippi che l’ha notata e chiesta come modella per una pala d’altare. La sua audacia, subito al primo incontro, lo lascia indifeso. Lei gli consegna la sua stupefacente bellezza in cambio della libertà, e si fa rapire (per modo di dire) a casa di lui".

Lieto fine sarà il matrimonio? "Non lo riveliamo. L’annullamento dei voti per entrambi, premessa a che diventino marito e moglie, sarà comunque ottenuto grazie all’intervento dell’uomo più ricco del mondo, il banchiere del papa, Cosimo de’ Medici, amico e protettore dell’artista".

Come la ‘Lippina’ finisca nella sua collezione (e quindi agli Uffizi) è parte, altrettanto intrigante, della storia. Opera misteriosissima, il ritratto. Tutto il libro si sforza di dimostrare che la divina Madonna è l’umanissima Lucrezia, ma gli altri segreti, professoressa Russo, riesce a svelarli?

"Quelli della creazione artistica mi hanno aiutato a spiegarli veri esperti. Altri misteri continuano a mandarmi il cuore in subbuglio, identificandomi così in chi realizzò questo dipinto. Eccezionale, anche perché, da quanto risulta, non fu mai venduto a nessuno".