Abbuffata di musica e specialità culinarie

Musica e cibo, cibo e musica. E anche un po’ di sport, per divertirsi e trascorrere assieme le serate di questo inizio d’estate. Saranno diverse le feste che si terranno questo fine settimana in Brianza, a suon di concerti e street food, per un’abbuffata di rock italiano e di specialità culinarie, spaziando dai piatti alpini alle tradizioni emiliane, dai sapori tipici della Valtellina a quelli brianzoli.

Da domani a domenica a Carate ci sarà la “Festa Alpina” organizzata dalle penne nere della città nella Baita di viale Brianza: tutte le sere cucina alpina, domani alle 21 concerto rock con gli After Falling, venerdì gli Eyelights Party Band, sabato omaggio a Vasco Rossi con i Redio Vasco e domenica la Gian Spada Band.

A Biassono da venerdì a domenica piazza Libertà ospiterà il “Festival Valtellina vs Brianza”, che metterà a confronto le specialità dei due territori. Sabato e domenica i fornelli saranno in funzione già dalle 11 e sempre sabato, alle 21.30, lo spettacolo Manifesto Pop.

Negli stessi 3 giorni a Vedano, in largo Repubblica, andrà in scena la Festa dello gnocco fritto e della cucina emiliana, affiancata ogni sera alle 21 da un concerto: venerdì suonerà la band I Parrucconi, con le hit anni ‘70, ‘80 e ‘90 sabato esibizione di gruppi giovanili e domenica Tributo a Ligabue con i Liga Rockstar.

A Lissone, infine, Cai e Gruppo Alpini organizzano la festa A tutta montagna nel piazzale della palestra della scuola Buonarroti: dalle 14.30 alle 23 ci si potrà cimentare sulla parete di arrampicata e alle 19.30 cena cucinata dalle penne nere.

