Tatuaggi: quali vip li hanno cancellati e perché

Si avanza la truppa dei “pentiti del tatuaggio”. L’ultimo trend sarebbe una negazione del trend: in molti, stanchi dei disegni sulla pelle – forse perché voluti solo per moda e non per reale convinzione o conoscenza del tema – si starebbero sottoponendo a trattamenti lunghi e dolorosi per cancellarli. A dettare la linea sarebbero, come spesso accade in queste occasioni, vip e vippini vari.

Belen Rodriguez e Stefano De Martino, per esempio, hanno entrambi fatto eliminare un grande tatuaggio realizzato insieme sul braccio ai tempi della loro prima relazione. L'ex concorrente di Amici, oggi conduttore di Stasera tutto è possibile, ha scelto di sottoporsi all’operazione con il laser anche per rimuovere due scritte incise in gioventù sulla mano sinistra.

La cancellazione di un tattoo è spesso legata a una crisi di coppia. In questo caso appare piuttosto improvvida la scelta di immortalare una storia d'amore con un disegno sulla pelle. Ma, tant’è, la giovinezza spesso è un momento di colpi di testa e dato che adesso è possibile eliminare (quasi) ogni traccia di quell’inchiostro poco gradito, il rimpianto può essere accantonato a cuor – più – leggero. È successo, per esempio, agli influencer Chiara Biasi e Oscar Branzani.

Qualche anno fa fece rumore (subbuglio durato lo spazio di un hashtag, va detto) l'annuncio social di Elisabetta Canalis riguardo la cancellazione di un “bracciale" che i suoi numerosi fan avevano imparato ad amare: la storica velina di Striscia la Notizia, infatti, ha eliminato la corona di spine che adornava il suo braccio destro fin dai tempi in cui era adolescente. “Un tatuaggio non è per sempre” rispose ai suoi aficionados che le contestavano la marcia indietro.

Addio al re di cuori sull'avambraccio di Andrea Delogu: il trattamento per la cancellazione del grosso disegno è durato a lungo, tanto che l’attrice e conduttrice dovette smentire le voci circolate sui social riguardo un presunto obbligo della Rai – ai tempi la popolare “rossa” era alla guida di Uno Mattina estate – a coprire il tattoo. “Lo copro perché lo sto rimuovendo e in questo momento ci sono macchie di colore antiestetiche e inadatte all'abbinamento con qualsiasi abito", catechizzò così i dubbiosi Delogu. Solo una scelta estetica, quindi.

Anche il panorama glamour internazionale “pullula” di vip che hanno scelto di cancellare un tatuaggio. Johnny Depp è stato fra i pionieri, cambiando “Wynona (Rider, la parentesi è nostra) forever” in “Wino forever” dopo la fine della relazione con l’attrice di Edward Mani di forbice e Schegge di follia. Melanie Griffith ha eliminato il nome di Antonio Banderas da un cuore, lasciando però il cuore. L'ex Spice Girls Victoria Adams in Beckham, infine, ha optato per una scelta radicale: via tutti i tattoo che, a suo dire, poco avevano a che fare con la sua nuova immagine di imprenditrice. Chissà cosa ne pensano Gianluca Vacchi e Lapo Elkann...