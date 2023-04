Soraia Allam Ceruti, chi è: età, lavoro, Luca Salatino, Uomini e Donne

Como, 18 aprile 2023 – Soraia Allam Ceruti è al centro del gossip per la fine della sua storia d’amore con Luca Salatino, chef romano di 30 anni. Conosciamola meglio.

Soraia Allam Ceruti ha origini egiziane ma è nata il 20 febbraio 1994 a Como e ha 28 anni. Stando al suo profilo Linkedin, ha studiato e si è diplomata all’Istituto Tecnico Economico Statale ‘Caio Plinio Secondo’ a Como.

Soraia lavora come impiegata e frequenta anche un corso di marketing nel settore immobiliare. Ma dopo il suo ingresso nel mondo dello spettacolo, la giovane è diventata influencer: diverse le fotografie sul suo profilo Instagram nelle quali la ragazza sfoggia abiti e un trucco impeccabile.

Sul profilo Linkedin di Soraia si legge che, nel tempo libero, Soraia svolge attività legate al suo miglioramento fisico ed individuale. La 28enne legge libri ed articoli relativi allo sviluppo psicologico della persona. Ama mangiare sano per questo ha frequentato dei mini corsi sull'alimentazione. Non solo ha frequentato differenti corsi sportivi : kick boxing, yoga, pilates, mobility e si allena in palestra.

Soraia è diventata nota al grande pubblico grazie al programma ‘Uomini e Donne’. La giovane si è presentata come corteggiatrice di Luca Salatino e, dopo qualche mese, è stata scelta dal tronista, che l’ha preferita a Lilli Pugliese. I due giovani hanno lasciato insieme il programma e hanno iniziato a viversi fuori. Nel frattempo, durante la trasmissione, la 28enne è diventata molto amica di Federica Aversano, ex corteggiatrice di Matteo Ranieri e poi tronista (ha abbandonato senza scegliere dopo un percorso di alti e bassi ndr).

Luca e Soraia hanno iniziato a vivere la loro storia d’amore lontano dai riflettori a fine maggio 2022, subito dopo la scelta a ‘Uomini e Donne’. Una storia a distanza (lui vive e lavora a Roma, lei a Como), ma la coppia si è sempre mostrata molto innamorata sui social e nelle varie apparizioni in tv. Diverse anche le dediche su Instagram da parte di Luca alla sua dolce metà.

E anche durante la partecipazione al Grande Fratello Vip, Luca non aveva fatto altro che piangere e lamentarsi di quanto sentisse la mancanza della fidanzata. Lo chef è addirittura uscito anzitempo dal reality show di Canale 5 per tornare dalla sua amata. E quando ha abbandonato la Casa più spiata d’Italia, Soraia era lì ad aspettarlo.

Soraia Allam Ceruti e Luca Salatino (Foto Instagram)

Ieri, 17 aprile 2023, Luca Salatino ha utilizzato il suo profilo Instagram per ufficializzare la fine della storia d’amore con la sua compagna. Prima pubblicando una citazione: "Non è tanto la grandezza delle delusioni, ma la piccolezza di chi credevi fosse grande". Poco dopo, un semplice: "Tra me e Soraia è finita. Vi prego di rispettare questo momento" scritto in bianco su sfondo nero. Nessuna parola da parte della 28enne. Per il momento Saltino non ha voluto specificare i motivi della rottura. Ma le voci di una presunta crisi della coppia si susseguivano già da qualche giorno.

Luca Salatino e Soraya Allam Ceruti si sono lasciati

Soraia ha un account Instagram con il suo nome e cognome ovvero Soraia Allam Ceruti. Conta circa 207mila followers e condivide principalmente selfie e momenti del suo tempo libero. Soraia di Uomini e Donne è attiva anche su Tik Tok, dove realizza diversi video.