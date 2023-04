Luca Salatino e Soraia Allam Ceruti si sono lasciati. Cos’è successo?

Como, 18 aprile 2023 – Amore al capolinea. Luca Salatino e Soraia Allam Ceruti si sono lasciati. Dopo giorni in cui si sono susseguite voci di una crisi tra i due, è arrivata l’ufficializzazione da parte dell’ex tronista di Uomini e Donne. Ma vediamo cosa è accaduto tra i due.

Alcune settimane fa Luca Salatino ha raccontato di un momento complicato della sua vita. L’ex tronista si è infatti dovuto sottoporre ad una nuova operazione per un vecchio problema alla schiena. L’intervento è durato due ore e non è stato il primo a cui il 30enne è stato sottoposto visto che alcuni anni fa ne aveva subito uno che lo obbligò a lasciare il pugilato.

Dopo l’operazione Luca è stato costretto ad un periodo di convalescenza che a quanto pare però l’ex gieffino avrebbe affrontato da solo. In tanti sui social hanno infatti notato l’assenza di Soraia. Ma non è finita, a quanto pare i due avrebbero trascorso anche questa Pasqua da separati. L’ultimo post insieme risale a due mesi e, nel frattempo, la 28enne ha reso privato il suo profilo Instagram. Per poi riaprirlo solo oggi ma solo per qualche minuto.

I follower hanno iniziato a preoccuparsi sempre di più. E le voci di una presunta crisi sono diventate sempre più consistenti. Ma dalla coppia non sono arrivate conferme o smentite. Per questo, c’è anche chi ha ipotizzato che la distanza tra i due potesse essere stata pianificata in vista di un’eventuale partecipazione a ‘Temptation Island’, reality show che ripartirà questa estate su Canale 5. Una teoria che però non risulta suffragata in quanto la produzione del programma avrebbe deciso di scegliere persone comuni escludendo pertanto coppie già note al pubblico. Ma i casting sono comunque ancora in corso.

Qualche giorno fa, poi, dalle voci di una presunta crisi di coppia sono iniziate a circolare quelle di un presunto tradimento. Su alcuni siti di gossip, sono addirittura stati pubblicati alcuni screenshot di segnalazioni (con fotografie allegate) arrivate via social, secondo le quali Soraia avrebbe trovato un nuovo amore. Forse un imprenditore di Como.

Ieri, 17 aprile, Luca ha utilizzato il suo profilo Instagram per ufficializzare la fine della storia d’amore con la sua compagna. Prima pubblicando una citazione: "Non è tanto la grandezza delle delusioni, ma la piccolezza di chi credevi fosse grande". Poco dopo, un semplice: "Tra me e Soraia è finita. Vi prego di rispettare questo momento" scritto in bianco su sfondo nero. Nessuna parola da parte della 28enne. Per il momento Saltino non ha voluto specificare i motivi della rottura.

Luca Salatino e Soraya Allam Ceruti si sono lasciati

Lo scorso gennaio, a ‘Verissimo’, trasmissione condotta da Silvia Toffanin, la coppia aveva raccontato di essere alla ricerca un appartamento a Como per andare a vivere insieme. Non solo, Luca – che è uno chef – avrebbe anche voluto aprire un ristorante nella città lariana. Ma, a quanto pare, il progetto di entrambi sarebbe andato in fumo.

Luca e Soraia si sono conosciuti a ‘Uomini e Donne’. Il 30enne romano si è presentato nella trasmissione di Maria De Filippi come corteggiatore di Roberta Giusti. La giovane tronista lo ha portato fino alla fine del percorso per poi preferire Samuele. Ma poiché Luca si è dimostrato un ragazzo buono, dolce e simpatico, gli è stato proposto il trono. Ed ecco che un giorno, alla sua corte, è arrivata Soraia, nata a Como ma di origini egiziane. E a fine maggio 2022, lo chef ha scelto di uscire dal programma con lei.

La coppia ha iniziato a vivere una storia d’amore a distanza (lui vive e lavora a Roma, lei a Como), ma si è sempre mostrata molto innamorata sui social e nelle varie apparizioni in tv. Diverse anche le dediche su Instagram da parte di Luca alla sua dolce metà. L’ultima risale allo scorso febbraio, giorno del compleanno di Soraia: “Tanti auguri di compleanno amore mio.... Sei la scoperta più bella che mi potesse capitare. Oggi sono 29 anni e se stamo a fa' vecchi, ma a parte gli scherzi, il mio augurio più grande è che ogni tuo sogno diventi realtà e che tu come donna ti possa sempre sentire realizzata ed amata. A 100 di questi anni.... Insieme”.

E anche durante la partecipazione al Grande Fratello Vip, Luca non aveva fatto altro che piangere e lamentarsi di quanto sentisse la mancanza della fidanzata. Lo chef è addirittura uscito anzitempo dal reality show di Canale 5 per tornare dalla sua amata. E quando ha abbandonato la Casa più spiata d’Italia, Soraia era lì ad aspettarlo. “Ti amo ogni giorno di più. La lontananza fa all'amore quello che il vento fa al fuoco, spegne il piccolo, scatena il grande. Quando non si ama troppo, non si ama abbastanza”, aveva scritto quel giorno Luca su Instagram.