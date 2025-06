“Siamo solo noi“ con le canzoni di Vasco Rossi

Un bar di paese. I sogni e gli ideali di fine anni ‘70. Una vita che scorre lenta, accelerando all’improvviso e segnando il confine tra un prima e un dopo. Questo è “Siamo solo noi”, musical inedito scritto da Paolo Barillari, Martha Rossi e Michela Ciusani, con le canzoni di Vasco Rossi a fare da colonna sonora: da Gli Angeli ad Albachiara, da Stupendo a Vita spericolata, da Colpa d’Alfredo a Sally per citarne qualcuna. A dare vita allo spettacolo sul palco del Teatro Guanella di via Duprè saranno domani alle 21 (con preshow dalle 19.30) gli allievi della Scuola di Musical MPM gestita dai tre insegnanti, professionisti del teatro musicale. È il 1979: i destini si incrociano al Roxy Bar di Blasko, dove ci si emoziona per il ritorno di Gabry, arrestato 8 anni prima dal commissario Lucio per una rapina il cui bottino non è mai stato trovato. Nascono amori, conflitti, riflessioni amare sugli ideali del decennio precedente andati perduti. Ma anche se tutto cambia non si può fuggire da sé stessi, né da dietro le sbarre né indossando una divisa. M.V.