Miss Italia 2023, Fabiana Iannicelli vince e guadagna l’accesso alla finale regionale

Milano, 29 aprile 2023 – Fabiana Iannicelli è la prima lombarda vincitrice di una selezione del concorso Miss Italia 2023.

Il concorso di Patrizia Mirigliani è iniziato alla discoteca New Jimmy di Castelmarte, nel triangolo Lariano. E’ stata una serata molto bella, con la conduzione di Alessandra Riva ( responsabile del concorso per la Lombardia).

Fabiana Iannicelli, capelli neri e occhi marroni, diplomata al liceo linguistico di Melzo (Milano) ha tutti i requisiti estetici per guadagnare l’accesso alla finale nazionale. E’ alta 1, 74 e i suoi bellissimi ed esotici lineamenti evidenziano le origini sudamericane della famiglia. Mamma Lorena è metà colombiana e metà venezuelana, mentre papà Giancarlo è nato in Venezuela. L’avvenente Fabiana ha un fratello minore, Diego, 14 anni.

Nella classifica di Miss New Jimmy by Miss Italia la ragazza di Liscate ha preceduto la pallavolista comasca Giulia Zengarini, 19 anni, di Carugo; terza si è classificata la milanese Alessia Anzioli, 18, di Trezzano sul Naviglio, quarta Martina Andolfo, 21, di Nova Milanese (Monza Brianza). Le prime 4 classificate sono ammesse alle finali regionali di Miss Italia che inizieranno dopo metà giugno.

A Castelmarte sono state altresì premiate con fascia la quinta classificata Giorgia Di Pucchio, 17 anni, di Somma Lombardo (Varese) e la sesta, Federica Riva, 20, lecchese di Galbiate. Alla gara in provincia di Como hanno partecipato 21 ragazze.

Il bel pubblico presente nell’accogliente discoteca ha applaudito anche Gaia Grimoldi, di Monza, che essendo Miss Mascotte Lombardia 2022 è ammessa alle finali regionali 2023 e a Castelmarte ha fatto la madrina. Gaia ha sfoggiato uno splendido abito color oro.

Le aspiranti Miss Italia hanno sfilato davanti alla giuria presieduta da Igor Chiappa della Framesi Cosmetici e comprendenti gli imprenditori Davide Serratore, titolare di note concessionarie di auto, e Monica Galli. Hanno fatto parte della giuria due bellezze che in passato si sono prese belle soddisfazioni sulle passerelle di Miss Italia: la cantante soprano Elisa Rosselli, di Viganò Brianza (Lecco), protagonista in fase finale nazionale nel 2014, e Martina Pagani, comasca di Beregazzo con Figliaro. Martina partecipò alla finale nazionale in diretta tv nel 2019 vinta dalla lombarda Carolina Stramare.

Le 21 concorrenti al New Jimmy hanno sfilato in abito a lustrini, poi look classico, costume di Miss Italia. C’è stata l’applauditissima esibizione delle miss col bikini.

Fabiana Iannicelli studia all’Accademia Artisti di Milano infatti al New Jimmy nel saggio di bravura ha recitato. “Mi sono esibita in un monologo di Ted Mosby – spiega la vincitrice – anche perché studio per diventare attrice drammatica e vorrei rimanere coerente al mio ruolo in tutto il percorso di Miss Italia, con la speranza di arrivare alla fase finale nazionale. Da grande vorrei diventare come Viola Davis, attrice drammatica”.

In passerella la ragazza nata a Melegnano il 27 ottobre 2002 e abitante ancora per poco a Liscate ( verso fine anno la famiglia Iannicelli si trasferirà a Truccazzano, sempre in territorio milanese) ha ostentato notevole disinvoltura.

“La presenza dei miei genitori - assicura l’aspirante attrice - mi ha dato notevole carica. Loro sono sempre il mio portafortuna. Mi sono divertita tantissimo e nutro notevole stima per le ragazze che ho preceduto in classifica: sono tutte bellissime”.

Fabiana è approdata relativamente tardi al concorso Miss Italia. “Effettivamente in base alla mia data di nascita potevo iscrivermi anche un paio d’anni prima. Io però ho privilegiato la scuola e nel post diploma mi sono sentita anche un po' stressata. Adesso è il momento giusto e la vittoria al New Jimmy mi rende felicissima”.

La Lombardia non vince il titolo Miss Italia proprio dal trionfo della pavese Carolina Stramare. “In questi anni ho sempre ammirato Carolina Stramare, bellissima e di grande personalità”, aggiunge Fabiana, che al New Jimmy ha ricevuto la corona da Martina Pagani. Per il momento Fabiana ha festeggiato la vittoria con un cornetto alla nutella: la semplicità al potere. “Ho fatto festa anche per i complimenti che mi ha fatto Matteo, il mio fidanzato. Inoltre ho ricevuto tanti messaggi dai miei amici. Vivo emozioni bellissime”.

Alessandra Riva sta pianificando le prossime selezioni : in maggio ce ne sarà almeno una in provincia di Bergamo, e ai primi di giugno Miss Italia Lombardia farà tappa a Mantova e ancora in provincia di Como.