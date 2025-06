ScarpatettiArte . Il ritorno del concorso a Castel Masegra

Edizione numero 27 di ScarpatettiArte in avvicinamento. Il fine settimana dedicato all’arte in quella che è considerata la Montmartre del capoluogo è quello del 12 e 13 luglio, con l’ormai consueto prologo della mostra dei vincitori dello scorso anno, “Anime di Scarpatetti“, negli spazi espositivi di Castel Masegra dal 5 luglio al 3 agosto. Ieri la presentazione del concorso a Spazio 42 di piazza Quadrivio, sorta di originale avamposto che con iniziative varie e brevi mostre tiene alta lungo tutto l’arco dell’anno la vocazione artistica dell’antica e suggestiva contrada. Anche per quest’anno cinque i premi in denaro previsti: assoluto, arti visive, grafica e illustrazione digitale, fotografia e miglior artista emergente. La selezione e la valutazione delle opere saranno effettuate da una giuria composta esclusivamente dai membri del direttivo dell’Associazione Culturale Scarpatetti, il cui giudizio è insindacabile. A questi premi si andrà ad aggiungere il “Città di Sondrio“ giunto alla quinta edizione.

Sara Baldini