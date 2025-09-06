Discriminazione gentile
Arnaldo Liguori
Discriminazione gentile
Cultura e Spettacoli
Cultura e SpettacoliSalmo in concerto a Milano, il programma di Lebonski Park
6 set 2025
CRISTIANA MARIANI
Cultura e Spettacoli
Salmo in concerto a Milano, il programma di Lebonski Park

Non solo un viaggio musicale, ma una vera esperienza per il pubblico che attende l’inizio del live

Salmo in concerto (Foto Giuseppe Antonelli)

Salmo in concerto (Foto Giuseppe Antonelli)

Per approfondire:

Milano, 6 settembre 2025 - “It’s showtime”. Salmo lo canta in ‘N€urologia’ e lo vive questa sera dalle 21 a Fiera Milano Live. Oggi, sabato 6 settembre, è la giornata nella quale il Lebonsky Park apre al pubblico. 

Scivoli giganti, tori meccanici, autoscontri e una zona per ristorarsi e rilassarsi: un vero parco divertimenti a tema musicale, che vede l’apertura dei cancelli nell’ex Area Expo alle 15.30, alle 19 il primo opening act ovvero quello di Dante e alle 19.30 il secondo con Shari sul palco. Un parco divertimenti che si preoccupa non solo del live in senso stretto e quindi del concerto, ma anche dell’esperienza del pubblico. Lebonski Park è una sorta di non luogo nel quale l’utente si immerge non in attesa dello spettacolo. Lebonski Park fa parte dello spettacolo stesso. Ed è questo l’aspetto più innovativo di questo live: la creazione di un mondo attorno al live. 

Poi dalle 21 arriva il maestro di cerimonia e la serata continua con il main event, ovvero il concerto di Salmo. Anzi, l’evento di Salmo. Un evento nel quale il rapper sardo porterà sul palco tanto i brani dell’ultimo disco ‘Ranch’ quanto quelli che ormai per il suo pubblico sono diventati classici irrinunciabili. Più che un concerto: sarà un viaggio all’interno del mondo di Salmo

© Riproduzione riservata