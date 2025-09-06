Salmo in concerto a Milano, il programma di Lebonski Park

Milano, 6 settembre 2025 - “It’s showtime”. Salmo lo canta in ‘N€urologia’ e lo vive questa sera dalle 21 a Fiera Milano Live. Oggi, sabato 6 settembre, è la giornata nella quale il Lebonsky Park apre al pubblico.

Scivoli giganti, tori meccanici, autoscontri e una zona per ristorarsi e rilassarsi: un vero parco divertimenti a tema musicale, che vede l’apertura dei cancelli nell’ex Area Expo alle 15.30, alle 19 il primo opening act ovvero quello di Dante e alle 19.30 il secondo con Shari sul palco. Un parco divertimenti che si preoccupa non solo del live in senso stretto e quindi del concerto, ma anche dell’esperienza del pubblico. Lebonski Park è una sorta di non luogo nel quale l’utente si immerge non in attesa dello spettacolo. Lebonski Park fa parte dello spettacolo stesso. Ed è questo l’aspetto più innovativo di questo live: la creazione di un mondo attorno al live.

Poi dalle 21 arriva il maestro di cerimonia e la serata continua con il main event, ovvero il concerto di Salmo. Anzi, l’evento di Salmo. Un evento nel quale il rapper sardo porterà sul palco tanto i brani dell’ultimo disco ‘Ranch’ quanto quelli che ormai per il suo pubblico sono diventati classici irrinunciabili. Più che un concerto: sarà un viaggio all’interno del mondo di Salmo.