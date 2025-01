Rondò nel segno di Berio. E di Milano-Cortina 2026

Rondò non è solo la stagione concertistica di Divertmento Ensemble, fondato e diretto dal maestro Sandro Gorli, ma un dialogo fra idee, progetti, sguardi. Inaugurazione alla Fabbrica del Vapore il 22 gennaio; due nuovi siti, uno dedicato a Divertimento Ensemble e l’altro per Idea, la International Divertimento Ensemble Academy; 26 concerti alla Sala Donatoni della Fabbrica; tre "Happy Music" dedicati a Luciano Berio (in collaborazione col centro studi sul compositore) nel foyer della Sala Verdi del Conservatorio; quattro "lezioni di musica d’oggi" con Alessandro Solbiati e, a giugno, il festival WeekIdea che porterà a Milano l’Ulysses Ensemble, con giovani talenti europei. Più l’International Workshop for Young Composer che quest’anno si terrà a Sofia in Bulgaria, in collaborazione con l’accademia Pancho Vladigerov, e il corso di Direzione d’orchestra con il Festival Rondò, dieci concerti nel Monferrato.

Questa ventiduesima edizione di Rondò dedica a Berio, nel centenario della nascita, il concerto d’apertura (diretto dal giovane Otis Enokido-Lineham) ma pure un focus in altri dieci concerti, tre dei quali prevedono l’esecuzione integrale delle sue Sequenze per strumento solo. In progamma altri grandi del XX Secolo come Pierre Boulez, Niccolò Castiglioni, Iannis Xenakis e Mauricio Kagel, e giovanissimi compositori come la cinese Zhishu Chang e il giapponese Yunosuke Okamura, selezionati fra i partecipanti a un laboratorio di Idea; quest’anno più di metà dei compositori nel cartellone di Rondò sono under 35. A febbraio il secondo concerto (diretto da Maria Costanza D’Agostino, gli altri due direttori ospiti saranno poi il newyorchese e l’italiana Mimma Campanale) vedrà il ritorno di Giovanni Bertelli, Edoardo Dadone e Matteo Tundo, tre giovani compositori protagonisti del progetto "Discesa libera", pensato da Divertimento per accompagnare l’attesa delle Olimpiadi Milano-Cortina 2026 con due concerti in due anni (il secondo durante i Giochi, a febbraio 2026).

Grazia Lissi