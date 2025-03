Pictures of You: risuona la voce di Massimo Cotto

Più che una mostra, un viaggio nella memoria e nell’anima della musica. "Grazie alle immagini di Henry Ruggeri e alla voce inconfondibile di Massimo Cotto, che manca come amico e professionista straordinario, questo progetto tiene viva l’energia e il racconto appassionato di chi la musica l’ha vissuta e raccontata con autenticità" racconta Manuel Agnelli a proposito di “Pictures of You” la “photo exhibit” visitabile sabato e domenica al Parco di via Ambrogio Binda, dalle 10 alle 22. Grazie alla tecnologia dell’app Notaway, ciascuna delle cinquanta icone fermate dall’obiettivo di Ruggeri spalancherà all’ascoltatore i suoi mondi rock attraverso contributi video realizzati da Cotto collezionando brandelli d’epopea fatti di curiosità e aneddoti. Basterà inquadrare le immagini col telefonino per ritrovarsi catapultati nelle storie raccontate con spirito e dovizia di particolari dal giornalista, fra le voci di più autorevoli e apprezzate di Virgin Radio prematuramente mancata l’estate scorsa.

"La foto live cattura l’attimo, mentre la parola, nel momento in cui viene pronunciata, si diffonde e diventa eterna" commenta l’attrice Chiara Buratti, moglie di Massimo. "Quando l’amicizia, la professionalità e due stili di narrazione così diversi ma anche così simili si incontrano, nasce ‘Pictures of You’". Una mostra che dietro al titolo invitante (preso in prestito da una hit dei Cure) cela un volume fotografico e una serie di eventi collaterali, tra cui incontri con artisti, talk e Music Selection. Nella prima giornata, in collaborazione con Germi, il locale di Agnelli, le esibizioni del duo elettroacustico Kalumet e di Andrea Daniele, in arte Colonne, con Yuri Mapelli.

An.Spi.