Omaggio a Soldini con Luca Bigazzi

“Pane e tulipani“ e “Il cinema in pellicola di Silvio Soldini“ al Cinema Arlecchino, con il direttore della fotografia, Luca Bigazzi. Fino al 28 maggio il regista Silvio Soldini sarà protagonista di una rassegna di film in “35 millimetri“, realizzati tra il 1990 e il 2002. Al centro dell’appuntamento di oggi, alle 18.45, ci sarà il capolavoro (e campione di incassi) “Pane e tulipani“ con Licia Maglietta, Bruno Ganz, Giuseppe Battiston, Marina Massironi e lo sguardo di Bigazzi, appunto, che incontrerà il pubblico in sala: con Soldini aveva vinto il David di Donatello per il miglior direttore della fotografia nel 1999, proprio per “Pane e tulipani“. Fu il primo di una serie: ne ha vinti sette, più il Nastro d’argento alla migliore fotografia (otto riconoscimenti) e dieci Ciak d’oro per la migliore fotografia. Bigazzi esordì nel mondo del cinema come direttore di fotografia con Soldini, nel 1943, nel film “Paesaggio con figure“, presentato al Festival di Locarno. Con questa rassegna Cineteca Milano rende omaggio a Soldini, che ha incontrato il pubblico mercoledì per “L’aria serena dell’Ovest“ e che quest’anno ha firmato “Le assaggiatrici“, tratto dal romanzo omonimo di Rossella Postorino e ancora nelle sale.

Domani, alle 21, verrà proiettato “Le acrobate“ con Licia Maglietta e Valeria Golino, due donne e una bambina in fuga dalla quotidianità. Mercoledì, sempre alle 21, sarà la volta di “Brucio nel vento“.

Si.Ba.